The World’s 20 Most Powerful People

According to Forbes Magazine, these are the twenty most powerful people in the world.

20. Israel’s Prime Minister, Benjamin Netanyahu

19. CEO, JPMorganChase Jamie Dimon

18. Iran’s Grand Ayatollah, Ali Hosseini-Khameini

17. Carlos Slim

16. King Of Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz al-Saud

15. Warren Buffet

14. CEO, Amazon, Jeff Bezos

13. UK Prime Minister Theresa May

12. Chinese Premier, Li Keqiang

11. President, European Central Bank, Mario Draghi

10. Facebook CEO, Mark Zuckerberg

9. India’s Prime Minister, Narendra Modi

8. President, Alphabet, Larry Page

7. Bill Gates

6. Chair, Federal Reserve, Janet Yellen

5. Pope Francis

4. Xi Jinping

3. German Chancellor, Angela Merkel

2. U.S President-elect, Donald Trump

Russian President, Vladimir Putin

Get Our Top Stories Everyday, Enter Your Email Address: