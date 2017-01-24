Tonto Dikeh’s Husband And Alleged Mistress Spotted At Quilox Night Club

Despite her repeated denials, PA to Tonto Dikeh’s husband, Rosaline Meurer was recently spotted in the same night club with the father-of-one.
Was that a coincidence? We don’t think so.
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The photos were posted on Quilox IG page and comes days after she denied having an affair with him during a recent chat with HipTV.
She said then,
IT IS IRRITATING TO THE EARS, IT’S JUST LIKE SAYING ARE YOU SLEEPING WITH YOUR BROTHER.
THIS IS SOMEONE WHO IS A MENTOR TO ME, THIS IS SOMEONE I LOOK UP TO. HE HAS A GOOD HEART, THERE IS NO ONE THAT WOULD NOT WANT TO BE IDENTIFIED WITH SOMEONE THAT HAS A GOOD HEART, SOMEONE THAT GIVES A HELPING HAND. I’M VERY SURE THAT BEING MANAGED BY BIG CHURCH FOUNDATION I’M VERY SURE I HAVE A VERY BRIGHT FUTURE.
I REALLY HAVE NOTHING MUCH TO SAY ABOUT THIS BECAUSE IT’S REALLY IRRELEVANT TO ME. THEY ARE IN PEACE, THEY ARE HAPPY, I DON’T KNOW ABOUT WHAT YOU PEOPLE ARE SAYING BUT YOU GUYS SHOULD GET YOUR FACTS STRAIGHT BEFORE YOU BRING SUCH THINGS OUT, IT’S REALLY NOT RELEVANT TO ME. GENEROUS PERSON.I’M NOT GOING TO SAY MUCH ABOUT IT. I REMAIN TO BE UNDER BIG CHURCH FOUNDATION AND HE IS FAMILY TO ME, HIS WIFE IS FAMILY TO ME, WE’VE HUNG OUT TOGETHER BEFORE AND I DON’T SEE A BIG DEAL THERE; PEOPLE SHOULD STOP SAYING WHAT THEY DON’T KNOW.