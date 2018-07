[Lyrics] Davido – Ofili Gaga

The track, Ofili Gaga was Produced by DMW’s in-house producer FreshDVM. It’s apparently not an official release.

Davido – Ofili Gaga Lyrics

[Intro]

Damn fresh on the beat

Oh yeaa baddest (baddest)

[Chorus]

Ofili Gaga uuh, you be my lady Gaga eh

Ofili Gaga uuh, your behind dey garapa hey

Ofili Gaga, my lady gaga malo gara si emi o

My lady o, my baby o, ma lo frapapapa si emi o

Mo ti mu paraga, (sho mo) moti balaga

Ti ba mu baby-oku uh yea, yea yea ye yo

Mo ti mu paraga, (sho mo) moti balaga

Ti ba mu baby-oku, dangbana for me go low low low

[Verse 1]

Ashe o po to yi, Aso lo fi cover gold

Ashe o po to yi ooo, your back calamity ogbotarigi ooo

Ashe o po to yi, Fresh I’m not hallucinating

Ashe o po to yi ooo, your back calamity arabaribiti ooo

[Pre-Chorus]

Jeje mi jeje mi, me and my baby boo Jenifa

We sipping burukutu larokutukutu pelu Adetutu

Baby ma lo fi epo pa ara

Eran ta fe sun, adun mo alapata

Baby ma lo fi epo pa ara

Eran ta fe sun, adun mo alapata

[Chorus]

Ofili Gaga uuh, you be my lady gaga hey

Ofili Gaga uuh, your behind dey garapa eh

Ofili Gaga, my lady gaga malo gara semi

My lady o, my baby o, ma lo frapapapa semi o

Mo ti mu paraga, (sho mo) moti balaga

Ti ba mu baby-oku huh yea, yea yea ye yo

Mo ti mu paragaa, (sho mo) moti balaga

Ti ba mu baby-oku, dangbana for me go low low low

[Verse 2]

Ashe o po to yi, am not contemplating

Ashe o po to yi ooo, your back calamity na community

Ashe o po to yi, am not exaggerating

Ashe o po to yi ooo, your back calamity na commodity

[Pre-Chorus]

Jeje mi jeje mi, me and my baby boo Jenifa

We sipping burukututu larokutukutu pelu Adetutu

Baby ma lo fi epo pa ara

Eran ta fe sun, adun mo alapata

Baby ma lo fi epo pa ara

Eran ta fe sun, adun mo alapata

[Chorus]

Ofili Gaga uuhh, you be my lady gaga hey

Ofili Gaga uuhh, your behind dey garapa hey

Ofili Gaga, my lady gaga malo gara semi

My lady oooo, my baby ooo, ma lo frapapapa semi ooo

Mo ti mu paragaa, (sho mo) moti balaga

Tin ba mu baby oku huh yea, yea yea ye yo

Mo ti mu paragaa, (sho mo) moti balaga

Tin ba mu baby oku, dangbana for me go low low low

