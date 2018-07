[Lyrics] Lil Kesh – Again O

YAGI’s boss and one of the youngest music CEO’s in Nigeria, Lil Kesh has certainly been on a roll. After appearing on one of the biggest songs of the year, “Issa Goal”along side Naira Marley, Olamide and a host of other music stars, Lil Kesh puts out this solo project titled “Again O”

[Intro]

Ton Internet e YAGI fe log In

Come Online, Come Online

Ji ma sun

[Chrous]

Pepper nau, pepper nau Again O!

Oya Dapada, oya dapada Again O!

Pepper nau, pepper nau (Again O) ehn ehn

Oya pepper nau, (Again O) pepper nau

Dapada, (Again O) dapada

Oya pepper nau, (Again O) eh eh

[Verse 1]

Ribiti ribi Rabata, Rabata no be Roboto

Jaguda we dey gbe olosho

Skentele no be skontolo

Everyday we dey jogodo

We dey spend money we no dey polongo

We dey galala we dey limpopo

We dey pepper dem lai lo rodo

Lalale Lalale Friday o

Emi o ma kin sun ile o

Omo Igboro I must to wo Igboro

Jaiye Pelu champagne o

Lalale Lalale Friday o

Emi o ma kin sun ile o

Omo Igboro I must to wo Igboro

Jaiye Pelu champagne o

[Hook]

Shanawole, Shanawole, Shanawole, Shanawole, nigboro o

Fowosere, Fowosere, Fowosere, Fowosere, nigboro o

Kuro nbe, Kuro nbe

Emi lo oga nigboro o

Mo ti fe dudu, fe pupa, fe chukwu

Mo de ma fe Chinyere

I deserve some accolades, Alright!

I deserve some accolades, Alright!

I deserve some accolades, Woah Woah woah woah

I deserve some accolades, Alright!

I deserve some accolades, Alright!

I deserve some accolades, Woah Woah woah woah

[Chrous]

Pepper nau, pepper nau Again O!

Oya Dapada, oya dapada Again O!

Pepper nau, pepper nau (Again O) ehn ehn

Oya pepper nau, (Again O) pepper nau

Dapada, (Again O) dapada

Oya pepper nau, (Again O) eh eh

[Verse 2]

Kuro nbe jo, o be bo

Wa ke’ko, Wa de dele so

Won ko je o, Won la’bo o

Se beeni abi beeko

Kuro nbe jo, o be bo

Wa ke’ko, Wa de dele so

Won ko je o, Won la’bo o

Se beeni abi beeko

[Chrous]

Pepper nau, pepper nau Again O!

Oya Dapada, oya dapada Again O!

Pepper nau, pepper nau (Again O) ehn ehn

Oya pepper nau, (Again O) pepper nau

Dapada, (Again O) dapada

Oya pepper nau, (Again O) eh eh

[Hook]

Shanawole, Shanawole, Shanawole, Shanawole, nigboro o

Fowosere, Fowosere, Fowosere, Fowosere, nigboro o

Kuro nbe, Kuro nbe

Emi lo oga nigboro o

Mo ti fe dudu, fe pupa, fe chukwu

Mo de ma fe Chinyere

I deserve some accolades, Alright!

I deserve some accolades, Alright!

I deserve some accolades, Woah Woah woah woah

I deserve some accolades, Alright!

I deserve some accolades, Alright!

I deserve some accolades, Woah Woah woah woah

[Chrous]

Pepper nau, pepper nau Again O!

Oya Dapada, oya dapada Again O!

Pepper nau, pepper nau (Again O) ehn ehn

Oya pepper nau, (Again O) pepper nau

Dapada, (Again O) dapada

Oya pepper nau, (Again O) eh eh

[Outro]

He deserves some accolades, Dende!

He deserves some accolades, Tost!

He deserves somE accolades, Tafida!

He deserves some accolades, Shina Peller!

He deserves some accolades, Ambode!

He deserves some accolades, Akinsiku!

He deserves some accolades, Oba Gucci!

He deserves some accolades, God-father!

