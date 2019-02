NigeriaDecides: If you’re voting in Lagos, Kano, Kano or any other state, call police on these numbers in case of any complaints

The police has said it is fully committed to working closely with the Independent National Electoral Commission, INEC, to ensuring that the 2019 general elections are free, fair and credible.

As part of effort to realising it’s commitment, the police has released numbers of its officials, across the country, to be reached by citizens, in case of complaints – during the course of today’s presidential and national assembly elections.

So if your voting state is Lagos, Kebbi, Osun,Ogun, Kano, Kaduna and so on – See numbers to call

08188810695 Enugu cp,08038829086 PPRO Enugu, joint operation numbers Enugu state command 08032003702,08075390883,08086671202 and 08098880172 ,Dcp ops 08034537136

GOMBE STATE CP: 08035951118, PPRO: 08036057828

IMO STATE CP: 08106160007, PPRO: 08063827970, 08068553799

JIGAWA STATE CP: 08037033490, PPRO: 08065670314, 08054384759

KADUNA STATE CP: 08039671402, PPRO: 08038098067

KANO STATE CP: 08099778888, PPRO: 08037742748

KATSINA STATE CP: 08035536596, PPRO: 08065737489, 08076666207

KEBBI STATE CP: 08034072740, PPRO; 08035868719, 08129134085

KOGI STATE CP: 08023348958, PPRO: 08107899269

KWARA STATE CP: 08022908922, PPRO: 08032365122, 08081763132

LAGOS STATE CP: 08036390654, PPRO: 07065246927

NASARAWA STATE CP: 08077034443, PPRO: 08034523161

NIGER STATE CP: 08034529547, PPRO: 08064958740

OGUN STATE CP: 08035874005, PPRO: 08123822910, 08034241238

ONDO STATE CP: 08032905251, PPRO: 08060519998

OSUN STATE CP: 08081774557, PPRO: 08035384448, 08075637757

OYO STATE CP: 08038467592, 08056183075, PPRO: 08036536581

PLATEAU STATE CP: 08035772975, PPRO: 08063503207

RIVERS STATE CP: 08033312261, PPRO: 08033396538

SOKOTO STATE CP; 08033098261, PPRO: 08036230968

TARABA STATE CP: 08034509653, PPRO: 08067426392

YOBE STATE CP: 08081764276, PPRO: 08065662808

ZAMFARA STATE CP: 08038517414, PPRO: 08091914752