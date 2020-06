Osagie Ize-Iyamu Emerges Edo APC Guber Candidate

The result of the All Progressives Congress(APC) primary election which was held in Edo state has been released.

The aspirant who win will eventually fly the party’s flag in the upcoming gubernatorial election in the state.

From the newly released result, Pastor Osagie Ize-Iyamu who reportedly enjoys the support of Adams Oshiomhole, suspended national chairman of the party, has taken the lead.

See result below

A) Edo South Senatorial District:

1. lkpoba-Okha LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,581. Osaro Obazee = 67. Dr. Pius Odubu = 99.

2. Oredo LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,902. Osaro Obazee = 308. Dr. Pius Odubu = 67.

3. Orhionmwon LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,750. Osaro Obazee = 171. Dr. Pius Odubu = 418.

4. Ovia Northeast LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,650. Osaro Obazee = 70. Dr. Pius Odubu = 124.

5. Ovia Southwest LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,668. Osaro Obazee = 79. Dr. Pius Odubu = 108.

6. Uhunmwode LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,394. Osaro Obazee = 183. Dr. Pius Odubu = 274.

7. Egor LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1794. Osaro Obazee = 53. Dr. Pius Odubu = 81.

B) Edo Central Senatorial District:

1. Esan Central LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,333. Osaro Obazee = 114. Dr. Pius Odubu = 170.

2. Esan Northeast LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1 467. Osaro Obazee = 139. Dr. Pius Odubu = 176.

3. Esan Southeast LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,400. Osaro Obazee = 144. Dr. Pius Odubu = 205.

4. Esan West LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,455. Osaro Obazee = 162. Dr. Pius Odubu = 220.

5. lgueben LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1 300. Osaro Obazee = 178. Dr. Pius Odubu = 251.

C) Edo North Senatorial District:

1. Etsako Central LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1 333. Osaro Obazee = 238. Dr. Pius Odubu = 326.

2. Etsako East LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,529. Osaro Obazee = 105. Dr. Pius Odubu = 196

Read Also: Obasekis Defection: Bad Apple Has Taken Itself Out Of The Bag – Ize-Iyamu

3. Etsako West LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,754. Osaro Obazee = 150. Dr. Pius Odubu = 262.

4. Akoko-Edo LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,335. Osaro Obazee = 185. Dr. Pius Odubu =262.

5. Owan East LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,606. Osaro Obazee = 162. Dr. Pius Odubu = 230.

6. Owan West LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,537 Osaro Obazee = 216. Dr. Pius Odubu = 307.

https://thenationonlineng.net/breaking-results-of-edo-apc-guber-primary/amp/?__twitter_impression=true