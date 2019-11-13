Nkechi Blessing’s Sex Escapades With Adeniyi Johnson, Mompha, Others Revealed

Recall that popular actress, Nkechi Blessing, announced in an Instagram post on Sunday that she is no longer in a relationship with her boyfriend and also called out a famous Instagram blog, Gist Lovers, well the blog has replied her with cankerworms of her ‘alleged’ sexual escapades with actor Adeniyi Johnson, Instagram big boy, Mompha, and others.
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According to the Instagram blog, Nkechi who is reportedly the daughter of ‘Pere Bar'(a popular bar in Fagba/Abule Egba area of Lagos state) has been donating her private part to notable people with the expectation of financial gains.
Read what Gist Lovers posted below;
“” OH WELL SINCE YOU CRAVE ATTENTION SO BAD,LET’S GIVE IT TO YOU HIPPOPOTAMUS, NKAN ALEJO FOR YORUBA INDUSTRY (SOUVENIR)NOW TO SET THE RECORDS STRAIGHT,YOUR PUNA IS A GIVEAWAY ZONE,YOU ARE DOING EDACHO ABI WETIN BE THAT ONE NAME AND FORCING YOURSELF SO BAD ON THE SO CALLED DEYEMI AT THE SAME TIME…WELL LET ME TAKE YOU DOWN MEMORY LANE FOR PERE CITY,HOW YOU AND YOUR BEER PARLOUR MUM CHOP THE SAME GBOLA,HOW STREET BOYS MOLESTED YOU,HOW YOU BECAME A DROP OUT IN THE UNIVERSITY FOR LESBIANISM ALLEGATIONS, HOW YOU WERE SERVED AS A MEAL FOR ASIWAJU JAGABAN AND HE REJECTED YOU CAUSE OF THE ODOUR…HOW HE GAVE YOU 500K THANKS FOR COMING,AND EVER SINCE THEN YOU KEPT FAMZING ASIWAJU,EVEN ON HIS BIRTHDAY,YOU COMPOSED A MESSAGE FOR HIM, HAPPY BIRTHDAY AKANNI BUT YOU WERE IGNORED,HOW MOMPHA ENTER YOUR PUNA WITH 50K,YOU SAW IYABO IN MOMPHA HOUSE RECENTLY AND YOUR BODY BEGIN DEY PEPPER YOU,YOU STARTED THROWING YOUR USELESS UNNECESSARY SHADES,HEY GIRL……..I DON’T THROW SHADES,I WEAR THEM,ENOUGH OF YOUR GIST FULL HERE,ALL THIS YOUR GRA GRA AND ATTENTION SEEKING ON THE GRAM IS IRRITATING…..AUNTY SOUVENIR PLEASE BEHAVE YOURSELF FOR ONCE AND BORROW SENSE,YOU WERE SHAMING SEYI EDUN FOR SNATCHING HUSBAND,HOW ABOUT YOU THAT SLEPT WITH NIYI JOHNSON WHILE HE WAS STILL MARRIED TO TOYIN,CRAZE DEY YOUR HEAD NKECHI,NA ME YOU WANT TAKE USE OPEN EYE FOR GRAM,YOUR FASHION DESIGNER IS IN MY DM,ABOUT TO CALL YOU OUT FOR DEBT,YOUR AUDIO LIFESTYLE IS ABOUT TO COME TO AN END,OH YOU THINK I DON’T KNOW YOU FOLLOW THIS PAGE WITH YOUR MUM PAGE,YOU CREATED A PAGE FOR HER AND YOU ARE FOLLOWING THE BLOG WITH THE PAGE,I SAW IT AND SMILED,YOU THINK YOU ARE SMART ABI,YOU GO GET SENSE NKAN ALEJO��YOU WILL BE SORRY BABE,NO UNNECESSARY SHADE DARLING,I SAY IT AS IT IS,GOD PUNISH DEVIL AND HIM DISCIPLES,SPILL SHIT IN THE COMMENT SECTION AND HAVE ME TO CONTEND WITH,IGI EWEDU ONI WOLU WA O,BAG OF RICE WON’T FALL ON US O,LET’S RESPECT OURSELVES BEFORE STRAY BULLET WILL HIT SOMEBODY FOR FOREHEAD,I COME IN PEACEOH I FORGOT TO MENTION HOW YOU SLEPT WITH DEMOLA MAYA AWARD JUST TO WIN ORDINARY AWARD,YOU ARE THAT LOW,TUEH “”